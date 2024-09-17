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Политика ,  
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По всему Ливану взорвались пейджеры «Хезболлы». Спецэфир телеканала РБК

Несколько человек погибли и более 2,7 тыс. пострадали в результате массового взрыва пейджеров «Хезболлы» по всему Ливану. Группировка заявила, что начала расследование, отметив, что причины произошедшего остаются неизвестными. В то же время военные эксперты предположили, что за взломом устройств стоит Израиль, сообщает Al Jazeera. Израильские власти не давали официальных комментариев по поводу событий в Ливане.

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Ливан пейджер взрывы телеканал РБК
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