По всему Ливану взорвались пейджеры «Хезболлы». Спецэфир телеканала РБК
Несколько человек погибли и более 2,7 тыс. пострадали в результате массового взрыва пейджеров «Хезболлы» по всему Ливану. Группировка заявила, что начала расследование, отметив, что причины произошедшего остаются неизвестными. В то же время военные эксперты предположили, что за взломом устройств стоит Израиль, сообщает Al Jazeera. Израильские власти не давали официальных комментариев по поводу событий в Ливане.
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