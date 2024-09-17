 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали начать прямые переговоры с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны отменить «свою безумную военную программу» и начать «прямые переговоры с Москвой». Об этом в своей статьей для издания The Hill написали сын экс-президента США и кандидата на эту должность Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат на выборах Роберт Кеннеди-младший.

Возможное разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против России подвергнет мир большему риску ядерного конфликта, чем «во времена карибского кризиса», считают Трамп и Кеннеди. Они напомнили о предупреждении российского президента Владимира Путина, который заявил, что подобный шаг будет означать войну стран НАТО с Россией, в связи с чем последует ответные шаги на создаваемые угрозы.

«Некоторые американские аналитики считают, что Путин блефует, и предпочитают разоблачать его блеф, — пишут Трамп и Кеннеди. — Эти аналитики ошибочно принимают сдержанность за слабость. По сути, они отстаивают стратегию балансирования на грани войны».

По их словам, каждая эскалация со стороны Запада — от поставки HIMARS до кассетных боеприпасов, танков Abrams, F-16 и ATACM — «приближает мир к грани Армагеддона». «Их [западных стран] логика, похоже, такова, что если вы подстрекаете медведя пять раз, а он не реагирует, то можно подзадорить его еще сильнее в шестой раз. Такая стратегия могла бы быть разумной, если бы у медведя не было зубов», — утверждают авторы статьи.

Кеннеди и Трамп отметили, что «Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие в экстремальных ситуациях», и теперь ситуация зашла «слишком далеко».

Они указали, что «давно пора деэскалировать этот конфликт», который может привести к ядерной войне. «Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой она нам известна или даже конец человеческого вида», — подчеркнули авторы статьи.

Авторы напомнили о мирном плане Трампа, указав, что он «поклялся положить конец этой войне». Но для этого должны пройти президентские выборы, сам Трамп — победить в них, а позже — вступить в должность. «К тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно», — написали Трамп и Кеннеди.

Материал дополняется

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Россия Украина США Дональд Трамп Дональд Трамп-младший Роберт Кеннеди-младший Военная операция на Украине переговоры Камала Харрис
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Mehr сообщил о ранении посла Ирана при взрыве пейджера в ЛиванеПолитика, 17:27
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на жилье бизнес-классаНедвижимость, 17:24
Как в Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров. ВидеоПолитика, 17:21
Жители Энергодара остались без света, воды и связи после обстрелаПолитика, 17:09
Сотни членов «Хезболлы» пострадали при взрыве пейджеровПолитика, 17:08
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе заморозков в конце неделиОбщество, 17:07
Клуб Слуцкого стартовал в азиатской Лиге чемпионов с разгромной победыСпорт, 16:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Норильске в ДТП с грузовиком погибли пять человекОбщество, 16:49
Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали начать прямые переговоры с РоссиейПолитика, 16:45
Главу Солнцевского суда обвинили в получении ₽88 млн от бизнесменаОбщество, 16:44
Onet узнал о ссоре Зеленского и главы польского МИДа на встрече в КиевеПолитика, 16:43
X5 Group сообщила о планах закончить переезд в Россию к концу годаИнвестиции, 16:34
В петербургской гимназии обрушился потолокОбщество, 16:27
ЦБ задумался о периоде охлаждения в программе долгосрочных сбереженийИнвестиции, 16:26