Дональд Трамп-младший (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны отменить «свою безумную военную программу» и начать «прямые переговоры с Москвой». Об этом в своей статьей для издания The Hill написали сын экс-президента США и кандидата на эту должность Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат на выборах Роберт Кеннеди-младший.

Возможное разрешение Украине использовать дальнобойное оружие против России подвергнет мир большему риску ядерного конфликта, чем «во времена карибского кризиса», считают Трамп и Кеннеди. Они напомнили о предупреждении российского президента Владимира Путина, который заявил, что подобный шаг будет означать войну стран НАТО с Россией, в связи с чем последует ответные шаги на создаваемые угрозы.

«Некоторые американские аналитики считают, что Путин блефует, и предпочитают разоблачать его блеф, — пишут Трамп и Кеннеди. — Эти аналитики ошибочно принимают сдержанность за слабость. По сути, они отстаивают стратегию балансирования на грани войны».

По их словам, каждая эскалация со стороны Запада — от поставки HIMARS до кассетных боеприпасов, танков Abrams, F-16 и ATACM — «приближает мир к грани Армагеддона». «Их [западных стран] логика, похоже, такова, что если вы подстрекаете медведя пять раз, а он не реагирует, то можно подзадорить его еще сильнее в шестой раз. Такая стратегия могла бы быть разумной, если бы у медведя не было зубов», — утверждают авторы статьи.

Кеннеди и Трамп отметили, что «Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие в экстремальных ситуациях», и теперь ситуация зашла «слишком далеко».

Они указали, что «давно пора деэскалировать этот конфликт», который может привести к ядерной войне. «Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой она нам известна или даже конец человеческого вида», — подчеркнули авторы статьи.

Авторы напомнили о мирном плане Трампа, указав, что он «поклялся положить конец этой войне». Но для этого должны пройти президентские выборы, сам Трамп — победить в них, а позже — вступить в должность. «К тому времени, как он вступит в должность, может быть уже слишком поздно», — написали Трамп и Кеннеди.

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