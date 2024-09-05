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ВЭФ-2024 ,  
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Путин рассказал о связи «заразительного смеха» Камалы Харрис и санкций

Путин: Россия на выборах в США поддержит Камалу Харрис
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Выборы президента США
По словам Путина, то, как Харрис «заразительно смеется», говорит том, что у нее «все хорошо». Поэтому в случае избрания президентом она может воздержаться от введения санкций против Москвы, считает он
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Фаворитом России в гонке за пост президента Соединенных Штатов был действующий глава государства Джо Байден, однако, после того как он завершил кампанию, Москва будет поддерживать нового кандидата от демократов Камалу Харрис. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию ведет РБК.

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — сказал Путин.

По словам президента, Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо». Если это так, то вице-президент в случае вступления в должность главы государства может воздержаться от введения санкций против Москвы, считает Путин.

Путин рассказал о связи «заразительного смеха» Камалы Харрис и санкций
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Он подчеркнул, что в конечном итоге выбор президента страны остается за американскими гражданами.

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Камала Харрис

Байден, который ранее считался одним из главных претендентов на пост главы государства наряду со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом, объявил о снятии своей кандидатуры с выборов в конце июля. Этому предшествовала его критика, в том числе со стороны однопартийцев, после неудачных дебатов с экс-президентом.

Новым кандидатом от демократов стала Харрис, сейчас занимающая пост вице-президента. Она баллотируется в паре с губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем.

Главным конкурентом Харрис в борьбе за должность главы государства остается Трамп. Последние опросы The Wall Street Journal и Reuters показали, что она незначительно опережает республиканца.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.

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политик, президент России
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