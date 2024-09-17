Как Урсула фон дер Ляйен изменила состав и полномочия Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свою новую команду, в которую теперь входит еврокомиссар по обороне. Чем еще примечателен этот состав главного исполнительного органа ЕС — в материале РБК

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

17 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела встречу с лидерами политических фракций в Европарламенте, а после представила полный состав своей новой команды, которая приступит к работе в декабре. Она описала полномочия еврокомиссаров и новую структуру Еврокомиссии, охарактеризовав ее как «более компактную и взаимосвязанную», основанную на ключевых принципах ЕС — процветании, безопасности и демократии.

Теперь у фон дер Ляйен шесть исполнительных заместителей (вице-президентов) — два мужчины и четыре женщины, включая эстонку Каю Каллас, которая ранее была избрана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Все члены ЕК должны работать сообща, и в этом смысле у каждого исполнительного заместителя будет зона ответственности, над которой ему придется работать вместе с другими членами комиссии», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, который отвечает за разработку законов и политических программ, а также реализует решения Европарламента и Совета ЕС. Совместно с этими структурами комиссия также устанавливает приоритеты в расходах объединения. Еврокомиссия формируется каждые пять лет и представляет все страны союза в международных органах и состоит из 27 членов (председателя, его заместителей и еврокомиссаров) от каждой страны — члена блока, однако они обязаны представлять интересы ЕС как целого. Глава комиссии определяет, за какую сферу отвечает каждый из еврокомиссаров.

Как формировался новый состав Еврокомиссии

Формирование новой Еврокомиссии последовало за прошедшими в июне выборами в Европарламент, которые запустили процесс обновления всех европейских структур. Сначала лидеры ЕС определились с назначениями на ключевые посты, в том числе проголосовали за переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (она занимает эту должность с 2019 года). 18 июля ее кандидатуру большинством голосов поддержали европарламентарии, после чего она приступила к подбору новых еврокомиссаров.

К концу августа каждая страна — член ЕС должна была представить своих кандидатов на посты в Еврокомиссии. Ожидалось, что уже 11 сентября фон дер Ляйен проведет переговоры с лидерами политических фракций Европарламента и представит свою команду, однако она отложила презентацию до 17 сентября из-за разногласий по поводу предложенных странами кандидатур.

При определении нового состава ЕК фон дер Ляйен должна была учитывать необходимость соблюдения политического и географического баланса. Она отметила, что должности вице-заместителей заняли в равной степени представители «старых» стран — членов ЕС (Испания, Италия, Франция) и «новых», то есть из Восточной и Северной Европы (Румыния, Эстония и Финляндия). В предыдущем составе комиссии было семь вице-президентов — из Дании, Латвии, Словакии, Испании, Чехии, Хорватии и Греции.

Швеция и Финляндия были приняты в ЕС в 1995 году вместе с Австрией. В ходе расширения Евросоюза 1 мая 2004 года в союз вошли Польша, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва, а также средиземноморские островные государства Мальта и Кипр. Тогда численность Евросоюза увеличилась с 15 до 25 членов. В 2007 году в блок вступили Болгария и Румыния. В 2013-м членство в ЕС получила Хорватия. В 2020-м блок покинула Великобритания, таким образом, число членов ЕС сократилось до 27.

Глава ЕК настояла также на соблюдении гендерного баланса, призвав выдвигать больше женщин на пост еврокомиссаров (в июле она направила соответствующее письмо всем 27 странам союза). Именно это требование затянуло процесс подбора кандидатов. Сначала многие европейские страны проигнорировали пожелание фон дер Ляйен, и как она сама отметила на пресс-конференции 17 сентября, в первом списке с кандидатами, который она получила, доля женщин составила всего 22%, что, по ее мнению, было недопустимо. В результате на посты в новом составе главного исполнительного органа ЕС претендуют 11 женщин, то есть 40%; тем не менее это меньше, чем рассчитывала фон дер Ляйен (в прошлом составе ЕК женщины занимали 44% постов).

Словения выдвигала на пост комиссара экс-главу Счетной палаты страны Томажа Весела. Однако 6 сентября он вышел из гонки под давлением фон дер Ляйен, которая настаивала на гендерном балансе. В результате Любляна предложила кандидатуру бывшего посла в Германии и Швейцарии Марты Кос — она претендует на должность еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины (парламент Словении еще должен утвердить это решение).

16 сентября французский еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за внутренний рынок, а также курировавший поставки оружия на Украину, покинул ЕК. По его словам, он отказался войти в ее новый состав, поскольку фон дер Ляйен требовала от Парижа заменить его кандидатуру. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пришлось оперативно утверждать кандидатуру главы МИД страны Стефана Сежурне, который в результате стал претендентом на пост вице-заместителя главы ЕК.

На следующем этапе фон дер Ляйен направит каждому кандидату «письма с рекомендациями», в которых изложит свое видение их задач на пятилетний срок. Затем каждый из них должен будет пройти юридическую проверку в комитете Европарламента по правовым вопросам (JURI), после чего европарламентарии проголосуют по каждой кандидатуре.

Какие кандидатуры утвердила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен пояснила на пресс-конференции, что изменения на внешнеполитической арене также нашли отражение в структуре ЕК — в ней появились такие должности, как еврокомиссар по Средиземноморью, по вопросам жилищного строительства и энергетики, а также по обороне и космосу.

Последний будет работать над развитием европейского оборонного союза и наращиванием инвестиций. Одной из ключевых задач этого еврокомиссара станет окончательная реализация Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), которая предусматривает совместные инвестиции стран блока в проекты по разработке и закупкам вооружений, представляющие интерес для безопасности государств — членов союза.

На эту должность фон дер Ляйен предложила Андрюса Кубилюса — депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Литвы (в 1999–2000 и в 2008–2012 годах).

После своего переизбрания в июле фон дер Ляйен представила программу Еврокомиссии на срок до 2029 года. В ней приоритетным направлением работы названо укрепление безопасности блока. В том числе фон дер Ляйен предлагает: создать европейский оборонный фонд и увеличить инвестиции в оборонный сектор в европейском масштабе;

развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Европейский небесный щит» совместно с НАТО (в августе 2022 года ее предложила Германия) и проекты в области киберзащиты;

создать новую европейскую стратегию внутренней безопасности, разработать комплексный подход к вопросам пограничного контроля, увеличить число пограничников до 30 тыс.;

назначить еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы эффективно решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции;

создать «Европейский демократический щит» для борьбы с дезинформацией из-за рубежа и иностранным вмешательством в цифровом пространстве;

разработать новую стратегию ЛГБТ+ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и новый план по борьбе с расизмом.

Согласно представленному фон дер Ляйен списку, портфели в новом составе ЕК распределятся между представителями стран блока следующим образом: