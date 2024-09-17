Абрамченко избрали новым вице-спикером Госдумы

Виктория Абрамченко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Госдума на заседании проголосовала за избрание бывших членов правительства на постыв парламенте. Так, кандидатура Виктории Абрамченко была поддержана на должность вице-спикера Госдумы, на должность главы комитета по спорту был избран Олег Матыцин, на должность председателя комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

«Я благодарю всех избирателей за то, что поверили, за то, что отдали свои голоса. Борьба была конкурентная. для меня это новый серьезный Допыт, вызов и возможность продолжить служение нашей стране. Хочу сказать, что, безусловно, буду работать в команде… и работать в тесной связке не только с коллегами из Думы, но и правительства», — сказала Абрамченко по итогам голосования.

Кроме того, на заседании Думы депутаты определились с постом руководителя комитета Госдумы по культуре, ставшим вакантным после ухода Елены Ямпольской на должность советника президента. Его с поддержки палаты парламента заняла депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова. Освободившийся таким образом после ухода Казаковой комитет по просвещению в свою очередь возглавит Ирина Белых.

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