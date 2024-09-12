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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о предотвращении подрыва моста в Севастополе

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Военная операция на Украине
По данным ФСБ, 51-летний житель Севастополя собирался взорвать железнодорожный мост в городе. В ведомстве заявили, что мужчину завербовали в СБУ, он забрал взрывчатку из тайника
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта в Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии ведомства, мужчина по заданию спецслужб Украины готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе. Его личность установили: это 51-летний житель города. В одном из мессенджеров он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для «выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов».

В частности, по заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, с помощью которых должен был совершить теракт, заявили в спецслужбе.

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Фото:sevproc / VK

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении диверсий и терактов в Севастополе.

В июне сотрудники спецслужбы раскрыли агентов СБУ, готовивших теракты против военных в этом городе. Всего задержали пять человек. По данным ФСБ, они получали с территории Украины по почте и с помощью автобусных перевозок взрывные устройства и средства поражения, закладывали в тайники, а координаты пересылали украинским кураторам. Те, в свою очередь, ставили задачи по совершению конкретных диверсий или терактов.

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