«РИА Новости» узнало цель контактов ГУР Украины с исламистами в Сирии

Украина наладила сотрудничество с исламистами в Сирии для атак беспилотниками на российских военных в республике. О том, что Киев вербует сирийских боевиков, ранее говорил Сергей Лавров

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Украина в Сирии совместно с террористами готовится применять беспилотники против российских сил в республике, сообщил «РИА Новости» местный источник. Накануне о деятельности украинской разведки в Сирии и ее сотрудничестве с исламистами писала сирийская газета Al Watan.

«Группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз более месяца назад Идлиб для координации и планирования ударов по российским силам после отладки новых технологий [производства БПЛА]. <...> Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал источник российского агентства.

Украинское издание Kyiv Post утверждает, что уже было совершено несколько атак с использованием дронов силами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, последняя — 15 сентября. В частности, попытка удара по российской военной базе была предпринята в юго-восточных окрестностях Алеппо. Издание пишет и о нескольких других атаках при участии ГУР в Сирии, в том числе под Алеппо и на Голанских высотах.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

По данным источников Al Watan, руководитель ГУР Кирилл Буданов поддерживает контакт с лидером исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», признана террористической и запрещена в России, противостоит силам президента Сирии Башара Асада) Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы вербовать бойцов в ВСУ. Связь поддерживается уже длительное время, рассказали собеседники издания. Турецкая газета Aydınlık сообщала о переговорах украинской делегации с членами этой группировки.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре также говорил о вербовке Украиной террористов в Сирии. «Эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР (Сирийская Арабская Республика. — РБК), где вербуют боевиков «Джебхат ан-Нусры», — отмечал министр.