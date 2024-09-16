Al-Watan узнала о постоянных контактах Буданова с сирийскими террористами

По словам источников газеты, контакты между украинскими спецслужбами и сирийскими террористами длятся столько же, сколько конфликт на Украине

Кирилл Буданов (Фото: Kyrylo Chubotin / Global Look Press)

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов поддерживает контакт с лидером исламистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (нынешнее название — «Хайят Тахрир аш-Шам», признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммадом аль-Джулани, чтобы вербовать бойцов в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на свои источники.

Издание обратило внимание на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что украинская разведка вербует членов «Джебхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб для проведения «новых грязных операций».

Собеседники Al-Watan, близкие к оппозиции Турции в Сирии, подтвердили эту информацию. По их словам, отправка террористов из ячеек «Джебхат ан-Нусры» необходима для борьбы с российскими военными. Такая практика длится столько же, сколько украинский конфликт, отметили источники газеты, отметив личные контакты между Будановым и аль-Джулани. Как утверждают собеседники Al-Watan, они держат постоянную связь. За последние два месяца число завербованных бойцов увеличилось, отметила газета.

«Хайят Тахрир аш-Шам», известная в прошлом как «Джебхат ан-Нусра», — суннитская исламистская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. По состоянию на 2022 год в ее состав входили 6–15 тыс. боевиков. Как пишет турецкая газета Aydınlık, в своих тюрьмах в Идлибе группировка содержит большое количество боевиков из-за борьбы за власть и разногласий. Среди них — чеченские и грузинские террористы, которые воевали против России в 2000-е годы, уехали в Сирию и присоединились к силам, выступающим против правительства Башара Асада.

9 сентября Aydınlık сообщила со ссылкой на источники, что 18 июня украинские представители встретились с членами «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе для проведения тайных операций против российских войск.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что подобные сообщения свидетельствуют о превращении Украины в международного террориста. Украинские власти не комментировали публикацию Aydınlık.

Лавров заявил о вербовке Украиной террористов в Сирии 12 сентября. «Эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на территории САР (Сирийская Арабская Республика. — РБК), где вербуют боевиков «Джабхат Ан-Нусры», — отметил глава МИДа.

Через два дня после этого турецкая газета Aydınlık сообщила, что имеет в распоряжении кадры со встречи членов украинской делегации с «Хайят Тахрир аш-Шам». Видеозапись издание не опубликовало. Оно сообщило, что кадры, снятые в июне в сирийской провинции Идлиб, оказались у новостного отдела редакции.