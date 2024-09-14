Aydınlık: появились кадры с переговоров делегации Украины с террористами в Сирии

Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористами

Газета сообщила о наличии кадров, подтверждающих июньские переговоры Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, о которых она писала ранее. МИД России счел сообщение свидетельством превращения Украины в международного террориста

Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Турецкая газета Aydınlık, ранее сообщившая о переговорах украинской делегации с членами запрещенной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) в Сирии, объявила, что имеет в распоряжении кадры с этой встречи.

Видеозапись издание не опубликовало. Оно сообщило, что кадры, снятые в июне в сирийской провинции Идлиб, оказались у новостного отдела редакции.

9 сентября Aydınlık сообщила со ссылкой на источники, что 18 июня украинские представители встретились с членами «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе для проведения тайных операций против российских войск.

Как утверждала газета, украинская делегация на встрече потребовала освобождения лидера террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), содержащегося в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение Киев предложил группировке 75 беспилотников, писала Aydınlık.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — суннитская исламистская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. По состоянию на 2022 год в ее состав входили 6–15 тыс. боевиков. Как пишет Aydınlık, в своих тюрьмах в Идлибе группировка содержит большое количество боевиков из-за борьбы за власть и разногласий. Среди них — чеченские и грузинские террористы, которые воевали против России в 2000-е годы, уехали в Сирию и присоединились к силам, выступающим против правительства Башара Асада.

По данным издания, Киев пытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России. Представители Рабочей партии Курдистана (РПК, противостоит турецким военным и властям) утверждали, что в августе «Хайят Тахрир аш-Шам» согласилась на условия Украины, освободила нескольких радикалов и получила 75 дронов, но подтверждений этому до сих пор не появилось, отмечала Aydınlık.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что подобные сообщения свидетельствуют о превращении Украины в международного террориста. Украинские власти не комментировали публикацию Aydınlık.

В апреле 2023 года Washington Post со ссылкой на документы Пентагона также писала, что украинская военная разведка планировала организовать атаки с участием РПК в Сирии, таким образом увеличить потери российских войск в регионе и открыть новый фронт.