 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористами

Aydınlık: появились кадры с переговоров делегации Украины с террористами в Сирии
Сюжет
Военная операция на Украине
Газета сообщила о наличии кадров, подтверждающих июньские переговоры Киева с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, о которых она писала ранее. МИД России счел сообщение свидетельством превращения Украины в международного террориста
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Турецкая газета Aydınlık, ранее сообщившая о переговорах украинской делегации с членами запрещенной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) в Сирии, объявила, что имеет в распоряжении кадры с этой встречи.

Видеозапись издание не опубликовало. Оно сообщило, что кадры, снятые в июне в сирийской провинции Идлиб, оказались у новостного отдела редакции.

9 сентября Aydınlık сообщила со ссылкой на источники, что 18 июня украинские представители встретились с членами «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе для проведения тайных операций против российских войск.

Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в Сирии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Как утверждала газета, украинская делегация на встрече потребовала освобождения лидера террористов Умара аш-Шишани (в 2016 году сообщалось о его смерти), содержащегося в тюрьме, и некоторых радикальных чеченских и грузинских боевиков. В обмен на их освобождение Киев предложил группировке 75 беспилотников, писала Aydınlık.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — суннитская исламистская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии. По состоянию на 2022 год в ее состав входили 6–15 тыс. боевиков. Как пишет Aydınlık, в своих тюрьмах в Идлибе группировка содержит большое количество боевиков из-за борьбы за власть и разногласий. Среди них — чеченские и грузинские террористы, которые воевали против России в 2000-е годы, уехали в Сирию и присоединились к силам, выступающим против правительства Башара Асада.

По данным издания, Киев пытается реорганизовать радикальные группировки для боевых действий против России. Представители Рабочей партии Курдистана (РПК, противостоит турецким военным и властям) утверждали, что в августе «Хайят Тахрир аш-Шам» согласилась на условия Украины, освободила нескольких радикалов и получила 75 дронов, но подтверждений этому до сих пор не появилось, отмечала Aydınlık.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила, что подобные сообщения свидетельствуют о превращении Украины в международного террориста. Украинские власти не комментировали публикацию Aydınlık.

В апреле 2023 года Washington Post со ссылкой на документы Пентагона также писала, что украинская военная разведка планировала организовать атаки с участием РПК в Сирии, таким образом увеличить потери российских войск в регионе и открыть новый фронт.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Сирия террористы
Материалы по теме
Турецкая Aydınlık сообщила о переговорах Украины с террористами в Сирии
Политика
Захарова заявила о превращении Украины в международного террориста
Политика
В Тюмени задержали религиозных деятелей за вербовку 19 человек в Сирию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Подмосковный депутат «добровольно-принудительно» сдал мандат спустя 4 дняПолитика, 17:19
«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛСпорт, 16:59
МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленнымиПолитика, 16:54
«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победуСпорт, 16:38
Aydınlık сообщила о кадрах со встречи представителей Киева с террористамиПолитика, 16:37
Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин завершил карьеруСпорт, 16:29
Le Monde узнала реакцию Франции на слова Путина об ударах вглубь РоссииПолитика, 16:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков заявил о жестком ответе Москвы на разрешение ВСУ бить по РоссииПолитика, 16:09
Леклер выиграл третью в сезоне квалификацию в «Формуле-1»Спорт, 16:08
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27