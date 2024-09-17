Алаудинов рассказал об уничтожении пехоты ВСУ в направлении Суджи
Бойцы спецназа «Ахмат» убили много украинских пехотинцев, которые пытались закрепиться на нескольких участках в направлении Суджи, города в Курской области. Об этом сообщил командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.
«Покрошили пехоту, которая попыталась <...> на нескольких участках закрепиться, подтянулись. У них это очень плохо получилось», — уточнил Алаудинов. По его словам, на суджанском направлении бойцы «Ахмата» уничтожили несколько украинских беспилотников и самоходных артиллерийских установок.
Алаудинов добавил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться в направлении населенного пункта Веселое, но также безуспешно.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. 18 августа Алаудинов сообщил, что «Ахмат» совместно с бригадами российской армии остановил прорыв ВСУ в направлении Суджи. По его словам, украинские военные при поддержке двух боевых бронированных машин «заскочили на тот участок», где находятся бойцы «Ахмата», в результате чего были убиты.
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