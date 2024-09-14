Алаудинов заявил о дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской области

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области начались дезорганизация, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в телеграм-канале.

О происходящем в украинских подразделениях Алаудинов узнал у пленных.

«Они говорят, у них идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», — сказал командир «Ахмата».

У бойцов ВСУ проблемы с продовольствием и обеспечением, отметил он. Обстановка в Курской области «достаточно хорошая», добавил Алаудинов.

По его словам, бойцы «Ахмата» уничтожили несколько единиц техники противника. ВСУ на суджанском направлении за сутки понесли серьезные потери.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов (граничащих с Украиной и Курской АЭС) выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области. Российским военным удалось освободить 10 населенных пунктов Курской области.

13 сентября в Минобороны заявили, что российские военные продолжают наступательные действия на курском направлении.