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Минобороны заявило о двух уничтоженных дронах у западного побережья Крыма

Минобороны: у западного побережья Крыма уничтожены два украинских беспилотника
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Военная операция на Украине

В ночь на 17 сентября около 1:15 мск средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым Минобороны