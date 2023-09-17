Минобороны: у западного побережья Крыма уничтожены два украинских беспилотника

Минобороны заявило о двух уничтоженных дронах у западного побережья Крыма

В ночь на 17 сентября около 1:15 мск средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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