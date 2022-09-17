Харьковская ВГА обвинила Киев в задержании семерых студентов из Шри-Ланки

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
«Зенит» показал лучший старт в первых 10 турах в истории РПЛ Спорт, 21:23
В центре Херсона раздались звуки стрельбы из автоматического оружия Политика, 21:15
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
Уроженка России принесла Германии четыре медали на ЧМ по гимнастике Спорт, 20:58
«Зенит» победил «Динамо» благодаря грубой ошибке легионера Спорт, 20:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:46
Харьковская ВГА обвинила Киев в задержании семерых студентов из Шри-Ланки Политика, 20:31
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Курской области сообщили об обстреле пункта пропуска Политика, 20:26
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 20:23
В Херсоне произошло несколько взрывов Политика, 20:19
Потанин анонсировал в «Норникеле» ипотечную программу «цифрового метра» Бизнес, 20:18
Ветеран «Спартака» призвал клуб реабилитироваться в матче с «Локомотивом» Спорт, 19:57
Экс-глава МИД Румынии назвал границы Украины «неестественными» Политика, 19:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Харьковская ВГА обвинила Киев в задержании семерых студентов из Шри-Ланки

В администрации региона предупредили о возможных провокациях в отношении ВГА и России и «фабрикации фейков». По версии украинской стороны, студентов ранее удерживали российские военные, а ВСУ их спасли
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

ВСУ задержали в Купянске (Харьковская область Украины) семерых студентов местного медицинского колледжа из Шри-Ланки и вывезли их в неизвестном направлении, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, об этом власти узнали от местных жителей.

«Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области и Российской Федерации», — отметил Ганчев. По его мнению, иностранцев с большей доли вероятности используют «для фабрикации очередных фейков, свидетельств по аналогии с Бучей и Изюмом».

Чтобы привлечь к случившемуся внимание международного сообщества, ВГА сообщит об этом посольству Шри-Ланки в России, добавил он.

МИД Шри-Ланки сообщил, что потребовал от украинской стороны подтвердить или опровергнуть информацию о похищении студентов.

Минобороны сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Запорожской областях
Политика

РБК направил запрос в посольство Шри-Ланки в России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семерых студентов Купянского медицинского колледжа из Шри-Ланки российские солдаты в марте захватили и удерживали в подвале, а украинские военные их спасли.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции

Харьковская область частично находится под контролем российских войск. В сентябре Ганчев объявил эвакуацию населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за обстрелов ВСУ, а 10 сентября военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный, а также первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщили об уходе союзных войск из Изюма (Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска). Минобороны России позднее в тот же день заявило о переброске изюмско-балаклейской группировки в ДНР.

Ганчев 12 сентября пояснил, что на харьковском направлении число украинских военных превышало количество российских в восемь раз и решение отвести войска было принято для сохранения личного состава.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Маргарита Овсянникова
Украина Шри-Ланка Виталий Ганчев Харьковская область
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минобороны сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях
Политика
В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ
Политика
Макрон заявил, что «виновные в зверствах» в Изюме понесут ответственность
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter