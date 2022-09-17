Харьковская ВГА обвинила Киев в задержании семерых студентов из Шри-Ланки

В администрации региона предупредили о возможных провокациях в отношении ВГА и России и «фабрикации фейков». По версии украинской стороны, студентов ранее удерживали российские военные, а ВСУ их спасли

Киев, Украина (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

ВСУ задержали в Купянске (Харьковская область Украины) семерых студентов местного медицинского колледжа из Шри-Ланки и вывезли их в неизвестном направлении, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, об этом власти узнали от местных жителей.

«Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области и Российской Федерации», — отметил Ганчев. По его мнению, иностранцев с большей доли вероятности используют «для фабрикации очередных фейков, свидетельств по аналогии с Бучей и Изюмом».

Чтобы привлечь к случившемуся внимание международного сообщества, ВГА сообщит об этом посольству Шри-Ланки в России, добавил он.

МИД Шри-Ланки сообщил, что потребовал от украинской стороны подтвердить или опровергнуть информацию о похищении студентов.

РБК направил запрос в посольство Шри-Ланки в России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семерых студентов Купянского медицинского колледжа из Шри-Ланки российские солдаты в марте захватили и удерживали в подвале, а украинские военные их спасли.

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Харьковская область частично находится под контролем российских войск. В сентябре Ганчев объявил эвакуацию населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука из-за обстрелов ВСУ, а 10 сентября военкоры Александр Коц и Евгений Поддубный, а также первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщили об уходе союзных войск из Изюма (Коц также рассказал об уходе военных из Балаклеи и Купянска). Минобороны России позднее в тот же день заявило о переброске изюмско-балаклейской группировки в ДНР.

Ганчев 12 сентября пояснил, что на харьковском направлении число украинских военных превышало количество российских в восемь раз и решение отвести войска было принято для сохранения личного состава.