Минобороны сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Запорожской областях

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 13 сен, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 13 сен, 16:34
В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики Политика, 14:19
Как снизить риски, если руководитель не хочет подавать на банкротство Pro, 14:14
WSJ узнал о планах Paramount закрыть канал Showtime Life, 14:11
ЦИАН назвал регионы с самыми ненадежными ипотечниками Недвижимость, 14:10
Как и чем помочь украинским беженцам Социальная экономика, 14:04
Путин назвал смерть Сунгоркина утратой для российской журналистики Общество, 13:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:53
УНИАН и «Страна» сообщили о приезде Зеленского в Изюм Политика, 13:53
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:49
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 13:49
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Красный Хутор Политика, 13:47
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 13:46
Михаил Скигин решил выйти из проекта на Сахалине стоимостью ₽35,9 млрд Бизнес, 13:40
Кто покинул сборную России после начала операции на Украине. Фоторепортаж Спорт, 13:39 
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Запорожской областях

ВСУ провели «безуспешное наступление» на николаевско-криворожском направлении, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, уничтожены 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 24 бронемашины и более 150 украинских военных

Video

Вооруженные силы России в рамках спецоперации нанесли удары по силам украинской армии на всех направлениях боевых действий, в том числе в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, сообщило Минобороны России.

В Харьковской области российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. Потери Украины составили до 150 военных убитыми и ранеными, а также более десяти единиц техники, говорится в сообщении ведомства.

В Запорожской области удары были нанесены по позициям ВСУ в районах Новоселовки и Доброполье. «Уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — сообщило Минобороны России. Кроме того, пишет ведомство, в Запорожской области российские военные также ударили по позициям украинских сил в Камышевахе.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В Николаевской области удары были нанесены по ВСУ в Терновке.

Как сообщает российское министерство, Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на николаевско-криворожском направлении, но она окончилась «безуспешно». В районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области российские военные уничтожили восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и более 150 украинских военных, говорится в сообщении ведомства.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов
Статьи
Pro
Новый «азиатский тигр»: как проблемы Китая помогли экономике Вьетнама
Статьи
Pro
Фото: wikipedia.org Акции будущего: как братья Либерман продают доли в собственных жизнях
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи

По данным Минобороны, российские войска контролируют Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской областей (Харьков подконтролен Киеву). Пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области 9 сентября сообщила об обстрелах со стороны ВСУ и потере Балаклеи, а также объявила эвакуацию жителей Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука.

На следующий день Минобороны России сообщило о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. Как заявили в ведомстве, «для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса» эти войска перегруппировали «для наращивания усилий на донецком направлении».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны Харьковская область Запорожская область Украина Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Кремле увидели угрозу в рекомендациях по гарантиям для Украины
Политика
Шольц призвал Путина к дипломатическому решению по Украине
Политика
Минобороны сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter