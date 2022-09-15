Курский губернатор заявил о подавлении огневых точек ВСУ

Близ границы с Сумской областью Украины были обстреляны российские военнослужащие, ответным огнем точки ВСУ были подавлены, сказал Старовойт. В регионе до 22 сентября продлен высокий уровень террористической опасности

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В течение 14 сентября продолжались обстрелы российских военных близ деревни Елизаветовка в Курской области со стороны Украины, однако ночь прошла спокойно, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены», — написал он.

Деревня Елизаветовка находится в Глушковском районе области примерно в 1 км от границы с Сумской областью Украины.

Фото: Google Maps

В этом же Глушковском районе находится деревня Тёткино, об обстрелах со стороны Украины которого неоднократно сообщали местные власти. В частности, 6 сентября Старовойт говорил о «21 прилете» по этому району, в результате чего пострадала территория агрокомплекса «Глушковский» на стыке сел Тёткино и Попово-Лежачи. Спустя почти неделю, 12 сентября, в ходе обстрела со стороны Украины оказался поврежден газопровод и восемь построек, район был обесточен.

В Курской области наряду с рядом других регионов России введен с апреля желтый (высокий) уровень террористической опасности, его действие регулярно продлевается на две недели, сейчас он действует до 22 сентября. В конце мая Министерство обороны направило в регион дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.



