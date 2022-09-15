Курский губернатор заявил о подавлении огневых точек ВСУ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 59,84 (-1,1) Инвестиции, 14 сен, 16:11
Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 59,78 (-0,29) Инвестиции, 14 сен, 16:11
КП сообщила дату и место похорон главреда Сунгоркина Общество, 11:43
Вопрос спроса: что ждет производителя чипов Nvidia — The Economist Pro, 11:41
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД 11:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:36
Nanopool поддержит майнинг токена хардфорка Ethereum Крипто, 11:31
Болельщики забросали камнями машину тренера «Порту» после разгрома в ЛЧ Спорт, 11:29
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:28
Кремль назвал темы переговоров Путина с Алиевым и Эрдоганом Политика, 11:27
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подразделение AIG привлекло $1,7 млрд в ходе крупнейшего в этом году IPO Инвестиции, 11:25
Почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать Общество, 11:24
Mardi Holding и Accor откроют первый Novotel Living в Грузии Пресс-релиз, 11:18
Игрок «Локомотива» ответил ведущей «Матч ТВ» на обещание раздеться Спорт, 11:18
Акции Apple стали самой популярной бумагой шортистов Инвестиции, 11:13
Биржевые цены на газ в Европе выросли более чем на 12% и превысили $2500 Инвестиции, 11:11
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор заявил о подавлении огневых точек ВСУ

Близ границы с Сумской областью Украины были обстреляны российские военнослужащие, ответным огнем точки ВСУ были подавлены, сказал Старовойт. В регионе до 22 сентября продлен высокий уровень террористической опасности
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В течение 14 сентября продолжались обстрелы российских военных близ деревни Елизаветовка в Курской области со стороны Украины, однако ночь прошла спокойно, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены», — написал он.

Деревня Елизаветовка находится в Глушковском районе области примерно в 1 км от границы с Сумской областью Украины.

Фото:Google Maps
Фото: Google Maps

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В этом же Глушковском районе находится деревня Тёткино, об обстрелах со стороны Украины которого неоднократно сообщали местные власти. В частности, 6 сентября Старовойт говорил о «21 прилете» по этому району, в результате чего пострадала территория агрокомплекса «Глушковский» на стыке сел Тёткино и Попово-Лежачи. Спустя почти неделю, 12 сентября, в ходе обстрела со стороны Украины оказался поврежден газопровод и восемь построек, район был обесточен.

Приграничные области запросили субсидии на систему «Безопасный город»
Политика
Фото:Robert Michael / dpa / Global Look Press

В Курской области наряду с рядом других регионов России введен с апреля желтый (высокий) уровень террористической опасности, его действие регулярно продлевается на две недели, сейчас он действует до 22 сентября. В конце мая Министерство обороны направило в регион дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курская область Роман Старовойт Военная операция на Украине Сумская область Украина
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле курского поселка Теткино
Политика
Губернатор Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Политика
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter