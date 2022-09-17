В Мелитополе подорвали опору линии электропередач
В Мелитополе (Запорожская область) подорвали линию электропередач (ЛЭП), сообщила в телеграм-канале пресс-служба МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.
«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Проводится проверка», — отмечается в сообщении.
Ночные обстрелы ВСУ привели к разрушениям объектов на железнодорожной станции Низяны в Запорожской области, ранее сообщили в ведомстве.
«Разрушен приемно-отправочный путь, помещение дежурного по станции Низяны, рабочий околоток станции Низяны, также повреждено 25 шпал и плеть пути», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, основной железнодорожный путь не поврежден, поезда курсируют в штатном режиме, рассказали в МВД.
ВСУ готовит наступление в районе Запорожской АЭС и ближайших переправ, 12 сентября сообщал член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. На следующий день он заявил о колоссальном скоплении украинских сил на линии разграничения в Запорожской области.
В ночь на 16 сентября Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, по его словам, была слышна работа систем ПВО. Позже в тот же день он рассказал об «одиночном» взрыве в городе, а потом пояснил, что были обнаружены и с помощью контролируемого подрыва уничтожаются взрывоопасные предметы.
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