В Мелитополе подорвали опору линии электропередач

В МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району также сообщили о ночных обстрелах ВСУ, которые привели к разрушениям на станции Низяны в Запорожской области

Фото: vrogov / Telegram

В Мелитополе (Запорожская область) подорвали линию электропередач (ЛЭП), сообщила в телеграм-канале пресс-служба МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района. Проводится проверка», — отмечается в сообщении.

Ночные обстрелы ВСУ привели к разрушениям объектов на железнодорожной станции Низяны в Запорожской области, ранее сообщили в ведомстве.

«Разрушен приемно-отправочный путь, помещение дежурного по станции Низяны, рабочий околоток станции Низяны, также повреждено 25 шпал и плеть пути», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, основной железнодорожный путь не поврежден, поезда курсируют в штатном режиме, рассказали в МВД.

ВСУ готовит наступление в районе Запорожской АЭС и ближайших переправ, 12 сентября сообщал член главного совета областной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. На следующий день он заявил о колоссальном скоплении украинских сил на линии разграничения в Запорожской области.

В ночь на 16 сентября Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, по его словам, была слышна работа систем ПВО. Позже в тот же день он рассказал об «одиночном» взрыве в городе, а потом пояснил, что были обнаружены и с помощью контролируемого подрыва уничтожаются взрывоопасные предметы.

Читайте на РБК Pro Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни Статьи Pro Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения Раскладываем бизнес по полочкам: как управленцу принимать верные решения Статьи Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro Будь как Netflix: как разработать эффективную рекомендательную систему Будь как Netflix: как разработать эффективную рекомендательную систему Инструкции

Материал дополняется.