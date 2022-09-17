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Война санкций ,  
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Белый дом не признал альянсом связи России с рядом стран, включая Индию

Белый дом: США не считают альянсом связи России с рядом стран, включая Индию
Фото: Yuri Gripas / POOL / ТАСС
Фото: Yuri Gripas / POOL / ТАСС

США не считают отношения России с рядом стран, включая Китай и Индию, альянсом. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, что называть отношения [президента России Владимира] Путина
альянсом — значит растягивать слово «альянс» далеко за его пределы. Это не союзы. И я думаю, что то, что вы услышали в Узбекистане от лидеров Китая и Индии, свидетельствует о том, что у Путина не так много сочувствующих», — подчеркнул он.

По мнению Кирби, российский лидер все больше «изолирует себя от международного сообщества».

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