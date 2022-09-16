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Встреча Путина и Моди на саммите ШОС. Видео
На саммите ШОС в Самарканде прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. РБК вел прямую трансляцию со встречи
Лидеры ШОС заявили, что организация не направлена против других стран
Политика
Теги
Владимир Путин
Нарендра Моди
Индия
Россия
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