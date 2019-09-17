Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов

Монарх призвал мировое сообщество противостоять подобным нападениям «вне зависимости от их происхождения»

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прокомментировал атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

В заявлении монарха по итогам заседания совета министров говорится, что Эр-Рияд способен справиться с последствиями «трусливой атаки» на инфраструктуру Saudi Aramco, которая в числе прочего поставила под угрозу мировую экономику. Глава государства призвал мировое сообщество противостоять подобным атакам «вне зависимости от их происхождения».

Нападение дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая один из крупнейших в мире НПЗ мощностью 7 млн баррелей в сутки, произошло в ночь на 14 сентября. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах», однако США обвиняют в организации нападения Иран. Дональд Трамп даже допускал возможность военного ответа на атаку. О военной угрозе в регионе после инцидента также говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

После атаки Саудовская Аравия заявила, что временно снизит объем добычи нефти на 50%, что привело к резкому скачку котировок. По оценке опрошенных РБК экспертов, восстановление объемов может занять несколько месяцев. В таком случае, писало Reuters, стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель.