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Brexit ,  
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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Противники Brexit заставили Джонсона покинуть еще не начавшийся брифинг, на котором в итоге в одиночку выступил премьер Люксембурга. Он, показывая жестами на отсутствие британского премьера, призвал его перейти от слов к делу
Ксавье Беттель (Фото: Yves Herman / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги. Об этом сообщает Daily Telegraph.

После переговоров Джонсон и Беттель вышли на улицу к журналистам, однако находившиеся неподалеку демонстранты принялись освистывать британского премьера. Джонсон отказался подойти к подиуму с двумя микрофонными стойками, а затем в сопровождении охраны направился в сторону своего автомобиля и уехал.

В свою очередь, Беттель подошел к микрофону и, показывая руками на пустующее рядом с собой место, сказал, что главе правительства Британии нужно действовать, а не заниматься демагогией. «До Brexit избирателям говорили, что им вернут деньги из социального страхования, что Brexit будет выполнен через 24 часа и все будет хорошо, но никто не мог сказать: «Извините, это ложь», — не скрывая раздражения после переговоров с Джонсоном, сказал Беттель.

Обращаясь к отсутствующему рядом коллеге, люксембургский премьер отметил, что властям Европейского союза нужны от Джонсона письменные предложения по Brexit, а не пустые разговоры.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: Борис Джонсон, Люксембург, брифинг
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