Axios: США рассчитывают на заключение сделки по Газе в конце следующей недели

Axios сообщил, что США рассчитывают на скорое заключение сделки по Газе

США представили Израилю и ХАМАС новое предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы, которые обсуждались последние шесть недель», пишет издание. Байден рассчитывает заключить сделку в конце следующей недели

Сектор Газа (Фото: Gil Cohen Magen / XinHua / Global Look Press)

Президент США Джо Байден рассчитывает заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников к концу следующей недели, пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Он также пытается удержать Иран и ливанскую группировку «Хезболла» от нападения на Израиль, которое может подорвать усилия по заключению сделки.

По итогам переговоров в Дохе, в которых участвовали директор ЦРУ Уильям Бернс, старший советник американского президента по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, глава египетской разведки Аббас Камель, директор «Моссада» Давид Барнеа, глава службы безопасности «Шин-Бет» Ронен Бар и генерал Армии обороны Израиля Ницан Алон, США представили Израилю и ХАМАС новое мирное предложение, которое, по словам американского чиновника, «устраняет почти все оставшиеся пробелы, которые обсуждались последние шесть недель», включая освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных. Байден и его помощники считают, что сделка по перемирию никогда не была столь близка, как сейчас, отмечает издание.

После переговоров в катарской столице американский лидер созвонился с египетским коллегой Абделем Фаттахом Ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. «Между тремя лидерами достигнут консенсус в том, что этот процесс сейчас находится в финальной стадии», — рассказал высокопоставленный американский чиновник. Он признал, что сделка неидеальна, но отметил, что это лучшая возможность на данный момент освободить заложников, положить конец конфликту в секторе Газа и снизить риск региональной войны.

Как ожидается, еще одни переговоры пройдут в Каире в среду, 21 августа, с целью финализировать договоренности, сообщает Axios.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в то же время считает оптимизм по поводу скорого подписания соглашения о прекращении огня и об освобождении заложников «иллюзией». По его словам, Израиль саботирует шансы на заключение перемирия при поддержке США. «Мы находимся не на пороге соглашения или реальных переговоров, а скорее на пороге навязывания американского диктата», — убежден Зухри.

В конце мая Байден предложил трехэтапный план перемирия. Первый предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа; освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных; достижение договоренности о постоянном прекращении огня.

На втором этапе ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников, включая военнослужащих.

Третий включает план по восстановлению сектора Газа и возвращение семьям останков погибших заложников.

В августе посредники — Египет, Катар и США — призвали стороны незамедлительно заключить сделку. Египет и Катар также передали Израилю сообщение от лидера палестинской группировки Яхьи Синвара, в котором тот заявил о желании подписать соглашение, сообщал CNN.