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Военная операция на Украине ,  
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США и Германия анонсировали новые поставки оружия Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США и Германия отправят на Украину новый пакет вооружения. О помощи Киеву с американской стороны рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС. Информация о помощи со стороны Германии опубликована на сайте правительства ФРГ.

В очередной пакет помощи от США войдут «перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов», заявил Кирби. По его словам, стоимость пакета составит порядка $200 млн.

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Германия отправит на Украину еще восемь танков Leopard 1, 21 тыс. патронов к зенитным танкам Gepard и десять надводных беспилотников.

Западные страны поставляют на Украину оружие в рамках помощи Киеву для специальной военной операции. Так, 27 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал увеличение числа зенитно-ракетных комплексов Patriot в стране. В июне США, Германия и Румыния пообещали Украине еще по одной системе Patriot, а Италия — установку SAMP-T.

На саммите НАТО президент США Джо Байден анонсировал передачу Киеву «десятков» систем ПВО.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это затягивает боевые действия и увеличивает число жертв. В апреле 2024 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что действия США по поставке оружия на Украину только разорят Киев.

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Теги
Белый дом Германия Украина поставки оружия танки ПВО танк Leopard
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