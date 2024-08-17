Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

Иранская группа Storm-2035 с помощью ChatGPT создавала статьи и комментарии по теме выборов в США, войны в Секторе Газа и участия израильтян в Олимпиаде, показало расследование OpenAI. Эти аккаунты были заблокированы

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, заблокировала аккаунты иранской группы Storm-2035, которая использовала ChatGPT для создания контента, предназначенного для оказания влияния на президентские выборы в США, передает Reuters.

Проведенное OpenAI расследование показало, что ChatGPT использовался иранцами для создания длинных статей и коротких комментариев. Большинство выявленных публикаций было посвящено темам выборов в США, конфликту в секторе Газа и присутствия Израиля на Олимпийских играх. Они распространялись через аккаунты в социальных сетях и на различных сайтах.

По данным OpenAI, операция, по всей видимости, не достигла существенного вовлечения аудитории. Так, на большинстве выявленных публикаций было мало или совсем не было отметок «Нравится», «Поделиться» или комментариев.

Ранее в августе в отчете Microsoft о потенциальных угрозах говорилось, что иранская сеть Storm-2035 состоит из четырех веб-сайтов, маскирующихся под новостные агентства. Эта группа активно взаимодействует с американскими избирателями противоположных политических взглядов. По данным Microsoft, такое взаимодействие строилось на основе «поляризующих сообщений по таким вопросам, как кандидаты в президенты США, права ЛГБТК* и конфликт Израиля и ХАМАС».



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Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Республиканская партия выдвинула своим кандидатом Дональда Трампа, Демократическая партия — Камалу Харрис. Ранее на этой неделе CNN сообщал, что «предполагаемые иранские хакеры взломали личную учетную запись электронной почты сотрудника республиканской партии Роджера Стоуна в попытке проникнуть в предвыборный штаб Трампа».

Управление директора национальной разведки США (ODNI) в отчете под названием «100 дней до выборов» сообщало, что Россия, Китай и Иран привлекают американцев для распространения пропаганды, продвигающей их интересы в преддверии президентских выборов в США. В разведке полагают, что для осуществления своих целей эти государства или их представители обращаются к коммерческим фирмам, таким как маркетинговые компании и компании по связям с общественностью, «чтобы использовать опыт этих фирм в области коммуникаций и технической изощренности».

Москва, по данным ODNI, использует такие фирмы в том числе для привлечения американцев для адаптации своих нарративов и контента для американской аудитории. В Кремле называли эти данные абсурдом. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, разведсообщество США поддается модным трендам во внутренней политике и ему надо искать врагов.