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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана по Израилю

США развернули силы и подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
После гибели лидера ХАМАС в Тегеране прошло более двух недель, но Иран так и не нанес ответный удар. США приготовились к любому развитию событий, но израильская разведка полагает, что Тегеран отложил атаку до окончания переговоров
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США перебросили на Ближний Восток значительный объем военных ресурсов, чтобы гарантировать наличие «всего необходимое на случай любой возможной непредвиденной ситуации», заявил представитель Белого дома на брифинге для журналистов, передает Times of Israel.

«Мы сделаем все необходимое для защиты Израиля от любых атак со стороны Ирана», — подчеркнул он.

Американские дипломаты активно изучают возможные последствия, если Иран действительно атакует Израиль, рассказал чиновник. По его данным, власти Ирана говорят партнерам о желании прекращения огня в секторе Газа, и «теперь настала возможность подтвердить свои слова делами». Он назвал ироничным сценарий, при котором Тегеран в результате сорвет усилия по прекращению огня своей атакой.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб ночью 31 июля в резиденции в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового иранского президента Масуда Пезешкиана. Помимо него за последние недели погибли еще несколько высших руководителей ХАМАС. Иран обвинил в убийстве Израиль, но Тель-Авив официально не подтвердил причастность к произошедшему.

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Политика
Хайфа

Как ожидают собеседники New York Times из США, Ирана и Израиля, иранские власти отложат атаку, чтобы дать посредникам время и возможность договориться о прекращении огня. По сведениям израильской разведки, готовность ракетных подразделений Ирана и «Хезболлы» была снижена к концу этой недели.

Власти США сообщили о прогрессе, достигнутом на переговорах в Дохе. Американская сторона представила главным посредникам — Катару и Египту — предложение, которое получило их поддержку. Дискуссии продолжатся на следующей неделе в Каире. «Мы гораздо, гораздо ближе [к соглашению], чем были три дня назад», — оценил президент Джо Байден.

Однако в Израиле отметили, что прогресс был достигнут только между Израилем и посредниками — официальной реакции ХАМАС пока не было. Источник Al Jazeera в руководстве ХАМАС счел, что американское предложение учитывает только желания Израиля.

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