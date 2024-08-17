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В Китае загорелся проданный Россией в 1990-е авианесущий крейсер «Минск»

ТАКР «Минск» в конце 1995 году был продан на слом в Южную Корею, однако его перекупила китайская компания и бывший военный корабль долгие годы стоял в парке развлечений в Шэньчжене. Пожар на корабле начался в ходе ремонтных работ

В Китае загорелся проданный Россией в 1990-е авианесущий крейсер «Минск»
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Пришвартованный у Наньтуна (провинция Цзянсу на востоке Китая) бывший тяжелый авианесущий крейсерер «Минск» проекта 1143, проданный Россией в 1990-е, загорелся во время проведения ремонтных работ, передает Guancha со ссылкой на заявление пожарной службы региона.

На опубликованных в Сети видео видно, что пожар начался ночью и охватил большую часть крейсера. На утро дым продолжал валить из рубки корабля.

ТАКР «Минск» был выведен из состава Тихоокеанского флота в 1993 году, и в конце 1995 году был продан на слом в Южную Корею. Однако спустя несколько лет корабль перекупила китайская компания и он был отбуксирован в Шэньчжень, где с 2000 года экспонировался в качестве главного объекта парка развлечений Minsk World.

Парк неоднократно переходил из рук в руки и в 2016 году был закрыт после того, как новый инвестор обратил его территорию под застройку. В 2016 году «Минск» после небольшого ремонта был перебуксирован в Наньтун, где должен был войти в состав нового парка развлечений, проект которого в итоге так и не был реализован.

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
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Крейсер &laquo;Адмирал Кузнецов&raquo;

Всего во времена СССР было построено шесть авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет». В строю в настоящее время остаются два из них — один на вооружении ВМФ России («Адмирал Кузнецов») и один на вооружении ВМФ Китая («Ляонин», бывший «Варяг»). «Варяг» был заложен в Николаеве в 1985 году и продан Китаю после распада СССР в 1998 году.

«Адмирал Кузнецов» с 2017 года стоит на ремонте на 35-м судоремонтном заводе. Туда он прибыл после участия в российской военной операции в Сирии. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар. Мурманский гарнизонный военный суд установил, что причиной стали летевшие от сварки искры и окалины. В результате пожара погибли два человека, еще более десяти пострадали. Общий ущерб составил 607 млн руб.

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