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Глава парламента Чечни Даудов получил звание генерал-майора МВД

Путин присвоил главе парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД
Магомед Даудов с 2015 года занимает пост спикера чеченского парламента, также он курирует работу регионального штаба по проведению военной операции на Украине
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов стал генерал-майором МВД, указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин. Об этом в своем Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Таким образом глава государства в очередной раз высоко оценил успехи команды Кадырова, за что мы ему очень благодарны и признательны», — написал глава республики и поздравил Даудова.

Даудов «в самые тяжелые для республики времена <...> мужественно сражался против банд международных террористов и достойно прошел этот путь до их полного уничтожения», а после «эффективно работал в разных должностях», написал глава Чечни.

Сейчас, по словам Кадырова, помимо работы в парламенте республики, Даулов «грамотно и эффективно» курирует работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине; отвечает за вопросы обеспечения бойцов обмундированием и боеприпасами, а также за подготовку добровольцев и их отправку в зону военных действий.

Даудов занял пост спикера чеченского парламента в июле 2015 года, до этого три года руководил администрацией главы Чечни. В республиканском правительстве он работает с 2010 года. В разные годы возглавлял штаб ОМОН МВД Чечни и ОВД по Шалинскому району. В 2007 году был удостоен звания Героя России. На сайте регионального парламента отмечается, что Даудов «неоднократно организовывал спецоперации против бандформирований» на территории Чечни.

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