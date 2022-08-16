Эстония закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа памятника Т-34

Закрытие границы в Эстонии объяснили мерами безопасности в опасении протестов при демонтаже в Нарве советских памятников, в том числе Т-34

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония на неопределенный срок закрыла границу с Россией в районе погранпункта Ивангород — Нарва, сообщается в Telegram Федеральной таможенной службы России.

«По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств», — говорится в сообщении.

Эстонская полиция ограничила движение в Нарве в связи с демонтажем советских памятников. Возобновить движение в обычном режиме в ней обещали «при первой возможности».

Помимо этого пункта пропуска между Эстонией и Россией действуют еще два: Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино (со стороны России они находятся в Псковской области; Нарва — в Ленинградской).

Утром 16 августа правительство Эстонии сообщило, что решило перенести памятник танку Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников.

Как заявила премьер-министр республики Кая Каллас, на фоне событий на Украине вокруг мемориалов в Нарве «растет напряженность и неразбериха», и власти должны «действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность».

Читайте на РБК Pro Pro Кто угодил в антилидеры: рейтинг рискоустойчивости отраслей от ВШЭ Кто угодил в антилидеры: рейтинг рискоустойчивости отраслей от ВШЭ Исследования Pro Почему не работают методы оценки состояния экономики — Fast Company Почему не работают методы оценки состояния экономики — Fast Company Статьи Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься Инструкции Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи

В частности, в начале августа на фоне сообщений о вывозе танка рядом с памятником собрались более 100 местных жителей, «чтобы его защитить», писал ERR. «Именно поэтому мы решили убрать военные памятники с их нынешних мест, чтобы не дать еще больше разжечь ненависть в обществе и бередить старые раны», — сказала она.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, если находящиеся в стране иностранцы решат выступить против демонтажа советских памятников, им могут аннулировать ВНЖ, передает BNS.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала слова Рейнсалу «прямой угрозой не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека», а «эстонской государственности». «Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», — написала она в Telegram.