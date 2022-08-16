Эстония закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа памятника Т-34

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 62,51 (-0,03) Инвестиции, 15 авг, 16:02
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 61,37 (+0,48) Инвестиции, 15 авг, 16:02
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей Пресс-релиз, 14:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:58
ФСБ заявила о подрыве диверсантами ЛЭП, ведущих к Курской АЭС Политика, 14:51
Эстония открыла движение через границу с Россией в Нарве Политика, 14:48
Захарова осудила главу МИД Украины за отъезд семьи из-за спецоперации Политика, 14:47
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 14:46
Россияне назвали приемлемый для них размер пенсии Life, 14:41
Путин указал на соблюдение Устава ООН при принятии решения о спецоперации Политика, 14:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Президент РПЛ назвал неизбежной интеграцию Крыма в российский футбол Спорт, 14:35
Как работать с холодным и теплым трафиком на сайте: наборы инструментов Pro, 14:32
ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с ОСК Пресс-релиз, 14:26
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 14:23
Тарасова словами «это спорт» отреагировала на операцию Щербаковой Спорт, 14:22
Под Донецком погибла журналистка и активистка «Другой России» Сулейманова Политика, 14:21
Война санкций ,  
0 

Эстония закрыла границу с Россией в Нарве из-за демонтажа памятника Т-34

Закрытие границы в Эстонии объяснили мерами безопасности в опасении протестов при демонтаже в Нарве советских памятников, в том числе Т-34
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония на неопределенный срок закрыла границу с Россией в районе погранпункта Ивангород — Нарва, сообщается в Telegram Федеральной таможенной службы России.

«По информации эстонской стороны, прекращение въезда и выезда грузовых и легковых авто, а также физических лиц связано с обновлением программных средств», — говорится в сообщении.

Эстонская полиция ограничила движение в Нарве в связи с демонтажем советских памятников. Возобновить движение в обычном режиме в ней обещали «при первой возможности».

Помимо этого пункта пропуска между Эстонией и Россией действуют еще два: Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино (со стороны России они находятся в Псковской области; Нарва — в Ленинградской).

Чем грозят новые антироссийские шаги Латвии и Эстонии
Политика
Фото:Ints Kalnins / Reuters

Утром 16 августа правительство Эстонии сообщило, что решило перенести памятник танку Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, а также демонтировать еще ряд советских памятников.

Как заявила премьер-министр республики Кая Каллас, на фоне событий на Украине вокруг мемориалов в Нарве «растет напряженность и неразбериха», и власти должны «действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность».

Читайте на РБК Pro
Pro
Кто угодил в антилидеры: рейтинг рискоустойчивости отраслей от ВШЭ
Исследования
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему не работают методы оценки состояния экономики — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Появилась новая разновидность выгорания. Как от нее защититься
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи

Фото:Сергей Степанов / AP Фото:Сергей Степанов / AP Фото:Сергей Степанов / AP

В частности, в начале августа на фоне сообщений о вывозе танка рядом с памятником собрались более 100 местных жителей, «чтобы его защитить», писал ERR. «Именно поэтому мы решили убрать военные памятники с их нынешних мест, чтобы не дать еще больше разжечь ненависть в обществе и бередить старые раны», — сказала она.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, если находящиеся в стране иностранцы решат выступить против демонтажа советских памятников, им могут аннулировать ВНЖ, передает BNS.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала слова Рейнсалу «прямой угрозой не просто свободе слова, плюрализму, исторической правде, правам и свободам человека», а «эстонской государственности». «Основополагающие для демократии принципы подорваны эстонскими политиками, которые являются проводниками воли англосаксонской метрополии», — написала она в Telegram.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Эстония Нарва Т-34 демонтаж памятник
Материалы по теме
Власти Нарвы решили перенести памятник Т-34
Политика
Мэр Риги заявил, что памятник советским солдатам уничтожат после сноса
Политика
В Польше снесли еще один памятник Красной армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter