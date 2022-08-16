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Эстония открыла движение через границу с Россией в Нарве

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Эстония возобновила движение транспорта на пункте пропуска в городе Нарва на границе с Россией, сообщает Федеральная таможенная служба России в Telegram.

«Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Пункт пропуска был закрыт на «неопределенный срок» ранее 16 августа. Эстония объясняла это тем, что на границе проводят обновление программных средств.

При этом утром 16 августа правительство Эстонии сообщило о решении демонтировать в Нарве  ряд советских памятников, а премьер республики Кая Каллас заявляла, что на фоне событий на Украине вокруг мемориалов в Нарве «растет напряженность и неразбериха», и власти должны «действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность».

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