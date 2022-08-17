Британия сочла опасным российский маневр у Святого Носа

Самолет-разведчик находился в международном воздушном пространстве, заявили в посольстве Великобритании. Ранее Минобороны России сообщало, что британский RC-135 нарушил российские границы, на его перехват направили истребитель

Фото: Посольство Великобритании в Москве / Telegram

Британский самолет-разведчик, который Минобороны России обвинило в нарушении российских границ, выполнял «рутинную операцию в международном воздушном пространстве», говорится в сообщении посольства Великобритании в Москве в Telegram.

Инцидент произошел 15 августа. Британский самолет-разведчик обнаружили над Баренцевым морем. Как заявили в Минобороны России, он нарушил государственную границу в районе мыса Святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова. Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы России, сообщили в ведомстве.

Однако в посольстве Великобритании утверждают, что это «неверная трактовка» случившегося. По версии дипмиссии, британский самолет RC-135W Rivet Joint «выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях», а «российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения» с ним.

«Команда британского самолета находилась в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовала безопасно и профессионально», — отметили в посольстве.

На следующий день после инцидента, 16 августа, Минобороны России сообщило, что Великобритания подала заявку флайт-планом (план полета, предоставляется перед вылетом органу управления воздушным движением) на перелет своего самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России.

Эту заявку в ведомстве назвали «сознательной провокацией» и приказали Воздушно-космическим силам России не допустить нарушения воздушных границ страны. «Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», — подчеркнули в Минобороны.