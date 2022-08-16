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Минобороны предостерегло Британию от провокаций с самолетом-разведчиком

Минобороны: Великобритания подала заявку на пролет самолета-разведчика RC-135 над Россией
В Минобороны считают заявку Великобритании на пролет самолета-разведчика над территорией России «сознательной провокацией». Накануне российский истребитель уже вытеснял британский самолет из границ над Баренцевым морем
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании
Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

Великобритания подала заявку на полет своего самолета-разведчика с заходом в границы России, сообщили в Минобороны.

«Великобританией подана заявка флайт-планом (план полета, предоставляется перед вылетом органу управления воздушным движением. — РБК) на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что рассматривают действия Великобритании как «сознательную провокацию». Воздушно-космическим силам России приказано не допустить нарушения воздушного пространства страны, и «все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании», подчеркнули в Минобороны.

Россия подняла истребитель из-за британского самолета у Святого Носа
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Истребитель МиГ-31БМ

Накануне российские военные обнаружили британский разведчик RC-135 над Баренцевым морем. По данным Минобороны России, самолет нарушил государственную границу в районе мыса святой Нос, который находится на восточном побережье Кольского полуострова.

Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы России.

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