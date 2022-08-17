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Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ

Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ под Марьинкой и Соледаром
По данным военного ведомства, из-за больших потерь больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ под Марьинкой оставили свои позиции, как и более трети мобилизованных граждан под Соледаром *
Фото: Emilio Morenatti / AP
Фото: Emilio Morenatti / AP

За последние сутки Вооруженные силы Украины понесли «значительные потери» в районе Марьинки и Соледара, говорится в сообщении Минобороны России.

«В районе Марьинки Донецкой народной республики в связи с большими потерями и нехватки боеприпасов больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», — сказано в сообщении.

В то же время в Соледаре, по данным Минобороны, более трети мобилизованных на доукомплектование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ граждан оставили свои позиции, «убыв в неизвестном направлении». «Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов», — подчеркнули в министерстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме этого военное ведомство сообщило о нанесении ударов по девяти пунктам управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой народной республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.

«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станции Калининдорф Херсонской области. Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — указали в ведомстве.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

В начале августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики продолжают наступление в западном направлении и уже «выбили» ВСУ с южных окраин Марьинки. Под Соледаром бои продолжаются уже месяц: в середине июля помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев говорил, что силы ЛНР и российские военные зашли в городскую черту Соледара.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за время военных действий погибли 2,5–3 тыс. солдат ВСУ, еще 10 тыс. пострадали. Российское Минобороны тогда же говорило о 14 тыс. безвозвратных и 16 тыс. санитарных потерь в ВСУ. Позже ведомство заявило уже о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минобороны потери Военная операция на Украине ВСУ
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