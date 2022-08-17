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Российские военные по радио «Жизнь» призвали военных Украины сдаться

Фото: Александр Ратушняк / AP
Фото: Александр Ратушняк / AP

Связисты Западного военного округа (ЗВО) при помощи мобильного радиокомплекса на базе бронеавтомобиля «Тигр» проводят ретрансляцию радиостанции «Жизнь» с популярной музыкой, новостями и призывами к украинским военным сдаться, сообщает Минобороны.

«Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам», — говорится в сообщении радиопередачи.

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В Минобороны отметили, что дальность распространения радиосигнала — как минимум 15 км. 

Минобороны России ранее сообщило, что пленные украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск «приняли решение остаться на территории, подконтрольной Российской Федерации, из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой». Украинцы, утверждают в ведомстве, добровольно сложили оружие и сдались.

Кроме того, военные России утверждают, что пленные удовлетворены условиями содержания, им предоставляют трехразовое горячее питание и необходимую медпомощь, а также возможность посещать церковь.

Теги
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