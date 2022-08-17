Правительство вернуло масочный режим в Белом доме

В здании правительства с 22 августа будет введен масочный режим, ограничено проведение очных совещаний, а также уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок членов кабмина

Фото: Олег Яковлев / РБК

В здании правительства России вновь ввел усиленные карантинные меры в связи с распространение COVID-19 в России. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил Telegram-канал «Майский указ», информацию подтвердили РБК в аппарате вице-премьера.

Среди введенных ограничений:

Вводится обязательный масочный режим;

Ограничивается проведение очных совещаний в здании Дома правительства, а также количество их участников (рекомендовано проводить большинство мероприятий в режиме телеконференции);

Временно сокращается число посетителей Белого дома — как работников федеральных органов исполнительной власти, так и прочих организаций;

Будет уменьшено количество зарубежных и внутрироссийских командировок.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Уровень заболеваемости коронавирусом начал снижаться в России в феврале и достиг минимальных значений с начала пандемии к июню. Новый подъем заболеваемости COVID-19 начался в середине июля. Если в начале месяца в сутки выявляли около 3 тыс. заразившихся коронавирусом, то к августу заболеваемость выросла в десять раз.

За последние сутки в стране выявили 33.1 тыс. новых случаев заболевания, что стало рекордом с 18 марта, еще 63 человека скончались. В Кремле динамику заболеваемости называли тревожной, однако отмечали, что такая ситуация наблюдается и в других странах. «Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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С начала пандемии в России прошло пять волн коронавируса. Последняя началась в январе. На пике, 11 февраля, за сутки в стране выявили почти 204 тыс. случаев заражения, однако затем показатель начал снижаться.

На фоне распространения COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал части регионов вернуть масочный режим. По данным ведомства на 16 августа, около 50% новых выявленных случаев приходилось на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Показатель заболеваемости в целом по стране составил 119,71 на 100 тыс. населения, что на 49,2% выше, чем на прошлой неделе.

Ранее о возвращении обязательного масочного режима в общественных местах объявили власти Бурятии. Калмыкия вернула обязательную вакцинацию для уязвимых категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет и медработников.