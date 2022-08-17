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Военная операция на Украине ,  

Главком ВСУ заявил о «напряженной, но контролируемой» ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Залужный: ситуация на фронте тяжелая, но полностью контролируется
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в своем Telegram, что поговорил по телефону с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйном Дональдом. Он рассказал о ситуации на фронте, отметив, что она «напряжена, но полностью контролируется».

Со слов Залужного, российские военные сосредоточены на вытеснении ВСУ из Донецкой области. Наиболее напряженная обстановка сложилась в направлении населенных пунктов Марьинка, Пески и Авдеевка, заявил Залужный. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военные испытывают сложное положение в Донбассе из-за превосходства российской армии в артиллерии.

Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками
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Фото:Минобороны РФ

Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, он граничит с Куйбышевским районом города. Российское Минобороны отчиталось об установлении полного контроля над Песками 13 августа. За две недели до этого генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск с позиций в районе Авдеевки, а представители ДНР заявили о намерении «взять ее в кольцо».

В начале августа в ДНР заявили, что силы республики и российские военные ведут наступление на Марьинку и «выбили» ВСУ с южных окраин города, который расположен примерно в 30 км к западу от Донецка. Российское Минобороны еще в марте утверждало, что ДНР взяла Марьинку под контроль.

Теги
ВСУ Украина Донецкая область Военная операция на Украине Канада
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