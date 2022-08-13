Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками
«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны России.
Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, он граничит с Куйбышевским районом города.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
7 августа глава ДНР Денис Пушилин писал в Telegram, что Пески «штурмовали, теперь дозачищают». «Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», — утверждал он.
За два дня до этого представитель Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что «можно с уверенностью сказать», что Пески находятся под полным контролем сил республики. Замначальника Народной милиции Эдуард Басурин позже уточнил, что Пески «контролируются, но не в полном объеме». Он сообщил тогда, что основные боевые действия в районе Донецка идут вокруг этого населенного пункта, а также Марьинки и Авдеевки.
Бои за поселок Пески между вооруженными силами Украины и ДНР шли также в 2014–2015 годах, тогда Киеву удалось вернуть контроль над населенным пунктом.
В начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой области и территорию Углегорской теплоэлектростанции. Позже в российском Минобороны заявили о «больших потерях» ВСУ в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.