Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками

Власти ДНР еще на прошлой неделе говорили об установлении контроля над Песками. Позже Пушилин заявил, что поселок «штурмовали и дозачищают»

Фото: Минобороны РФ

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны России.

Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, он граничит с Куйбышевским районом города.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

7 августа глава ДНР Денис Пушилин писал в Telegram, что Пески «штурмовали, теперь дозачищают». «Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», — утверждал он.

За два дня до этого представитель Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что «можно с уверенностью сказать», что Пески находятся под полным контролем сил республики. Замначальника Народной милиции Эдуард Басурин позже уточнил, что Пески «контролируются, но не в полном объеме». Он сообщил тогда, что основные боевые действия в районе Донецка идут вокруг этого населенного пункта, а также Марьинки и Авдеевки.

Бои за поселок Пески между вооруженными силами Украины и ДНР шли также в 2014–2015 годах, тогда Киеву удалось вернуть контроль над населенным пунктом.

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В начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой области и территорию Углегорской теплоэлектростанции. Позже в российском Минобороны заявили о «больших потерях» ВСУ в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.