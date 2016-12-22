Минобороны рассказало о возвращении 300 тыс. беженцев в Сирию

В Сирии за последние два с половиной года в свои дома вернулись из-за границы 300 тыс. сирийцев, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Мизинцев также рассказал, что домой вернулись 1,2 млн внутренних переселенцев. По его словам, наиболее эффективно процесс идет на ливанском направлении, откуда только за месяц в места постоянного проживания вернулись более 6,5 тыс. человек.

В конце июля газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» сообщила, что с сентября 2015 года в свои дома из лагерей для беженцев вернулись 1,186 млн граждан Сирии. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 73,731 тыс. жителей.