Госдеп США заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии

Четырехсторонний саммит по ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии не заменит женевский процесс по этому вопросу, который контролируется ООН, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт на брифинге, сообщается на сайте ведомства.

«Нет, ничто не заменит Женеву, и я думаю, что это еще одна причина для подтверждения нашей приверженности женевскому процессу», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. Нойерт добавила, в рамках этих переговоров Россия уже взяла на себя определенные обязательства.

Представитель Госдепа также рассказала, что ей неизвестно, будут ли США представлены на предстоящем саммите в Турции. По ее словам, женевский процесс является единственным «жизнеспособным» решением проблем в Сирии. «Вы проводите встречи [по Сирии] на стороне, такие как в Астане и другие, хорошо, но лучший путь вперед, в который верят США, ООН и многие другие страны — это женевский процесс», — заявила она.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главы Турции, России, Германии и Франции 7 сентября проведут саммит, на котором обсудят ситуацию в Сирии. При этом Эрдоган отметил, что готов сотрудничать и в формате переговоров о проблемах региона в Астане.

Женевский процесс по Сирии был запущен в 2016 году под эгидой ООН. Цель этих переговоров — добиться заключения мирного соглашения и остановить гражданскую войну в стране. В данном формате встреч участвовали более 20 сторон, в том числе действующие власти Сирии и представители сирийской оппозиции, а также Россия, США, страны Евросоюза, Турция, Китай, Иран. В Москве неоднократно выражали недовольство тем, что на переговоры в рамках женевского процесса приглашают радикальные исламистские группы.