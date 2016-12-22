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Асад отказался от помощи Запада в восстановлении Сирии
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Асад отказался от помощи Запада в восстановлении Сирии
Война в Сирии, 14:36
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Асад отказался от помощи Запада в восстановлении Сирии
Сирия не позволит западным странам помогать республике восстанавливаться, заверил Башар Асад, отметив, что, если у страны не будет хватать денег, власти займут их у «друзей» государства. «Запад [Сирии] не нужен», — подчеркнул Асад
Башар Асад (Фото: SANA / Handout / Reuters)

Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что сирийцы способны самостоятельно восстановить страну после войны. Помощь западных стран им в этом не понадобится, уверен политик. Такую точку зрения он выразил в интервью программе «Итоги недели» на НТВ. Запись этого разговора размещена на сайте телеканала.

«Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены», — заверил сирийский лидер, подчеркнув, что если денег на это у арабской республики не окажется, Сирия займет их у своих «друзей — сирийцев, живущих за рубежом», или «у своей казны». «Мы не беспокоимся об этом», — заметил Асад, подчеркнув, что, по его мнению, это не проблема, даже если восстановление может занять больше времени, чем предполагалось.

Помощь Запада в этих вопросах Сирии, как считает президент, не понадобится. Реагируя на просьбу ведущей программы Ирады Зейналовой прокомментировать заявления западных стран о том, что они «не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти», сирийский лидер заявил, что это, по его мнению, «лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии».

«Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать, придут они с деньгами, или нет. <...> Запад не нужен», заверил глава арабской республики. Свою точку зрения он пояснил тем, что эти страны, по его мнению, «далеки от понятия «честность». «Они не дают, они только берут», — заметил Асад, уточнив также, что «Сирию никогда не строили на западные деньги». «Мы строили Сирию нашими руками», — заверил глава государства.

Присутствие в арабской республике российских войск он объяснил необходимостью «восстановления баланса мировых сил». «В отношениях с Россией у нас две главные опции: во-первых, и Сирия, и Россия заинтересованы в борьбе с терроризмом и победе над ним в Сирии, в России и в любой другой части мира», — рассказал Асад​, заметив, что «вторая опция — долгосрочная».

«Россия играет очень важную роль в восстановлении мирового баланса, который был утрачен после распада Советского Союза», — пояснил политик, подчеркнув, что именно «для восстановления баланса сил в мире очень важно российское военное и политическое присутствие в Сирии, на Ближнем Востоке и в других частях земного шара».

Асад оценил восстановление инфраструктуры Сирии в $400 млрд
Политика

Комментируя обвинения Сирии странами Запада в том, что власти этой страны проводят химические атаки, сирийский лидер в очередной раз подчеркнул, что арабская республика не располагает химическим оружием с 2013 года. «Мы ликвидировали химоружие полностью», — заверил Асад. О заявлениях западных стран о химатаках в Сирии политик отозвался как о «сказках» и «байках», которые являются «предлогом для прямого военного вмешательства [стран Запада в Сирию] и атак на сирийскую армию».

«Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение», — заверил глава государства, подчеркнув, что американцы, по его мнению, «постоянно врут и сразу же атакуют». «Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей», — заключил Асад.​

Прежде, 25 апреля, палата представителей американского конгресса приняла закон, запрещающий США помогать в восстановлении инфраструктуры Сирии на территориях, подконтрольных правительству президента страны. Деньги могут быть перечислены на это только в том случае, если Сирией перестанет руководить Башар Асад, постановили американские законодатели.

До этого высокопоставленный представитель Госдепа утверждал, что единственным условием оказания помощи Дамаску в восстановлении инфраструктуры может быть только уступка части территории «союзным американцам силам».

Ранее, 15 апреля, Асад оценивал ущерб от войны в Сирии в $400 млрд. Для того​ чтобы восстановить всю инфраструктуру, как подчеркивал президент страны, может понадобиться от 10 до 15 лет.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Башар Асад , Сирия , инфраструктура , восстановление
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