Посольство России потребовало от США прекратить издеваться над Бутиной

После посещения в тюрьме арестованной россиянки Марии Бутиной российские дипломаты выступили с заявлением, в котором призвал США прекратить унижать ее и оказывать на нее психологическое давление

Мария Бутина (Фото: AP)

Российские дипломаты потребовали от американских властей прекратить прекратить компанию психологического давления и унижения в отношении заключенной в США российской гражданки Марию Бутиной. Заявление опубликовано в Facebook посольства.

В нем говорится, что в четверг, 16 августа, сотрудники посольства посетили Бутину в вашингтонской тюрьме.

«Администрация тюрьмы возобновила негуманную практику регулярных — каждые 15 мин. — ночных проверок. Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить ее волю», — говорится в заявлении.

Дипломаты выяснили, что Бутиной запрещены прогулки на воздухе, ее подвергают досмотрам, при этом заставляют полностью раздеться, под предлогом получения «кодированных сообщений» россиянке запрещают получать письма на русском языке.

По их словам, Бутина не получает в должном объеме медицинскую помощь. «Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданки, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе «подозреваемой», неприемлемо», — заключили дипломаты.

Ранее адвокат россиянки Робел Дрисколл заявил, что защита планирует создать фонд в ее защиту.

Минюст США сообщил о задержании Марии Бутиной 16 июля. Ее подозревают в деятельности в качестве иностранного агента на территории США без регистрации, а также сговоре с целью работы в интересах иностранного государства. 18 июля она была арестована.

15 августа официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что благодаря российским дипломатам условия ее тюремного содержания улучшилось. «Российские дипломаты в Вашингтоне добились некоторого улучшения условий ее содержания. Так, ей разрешили пользоваться телефоном, улучшили питание. Вместе с тем, несмотря на многократные обращения, применяемый к ней режим остается тяжелым, в результате у Марии Бутиной ухудшилось здоровье», — сказала тогда Захарова.

Защита Бутиной настаивает, что та находится в США по студенческой визе и не является агентом России. Российский МИД назвал обвинения в адрес девушки сфабрикованными.