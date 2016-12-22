Защита арестованной в США россиянки Бутиной создаст фонд в ее защиту

Защита россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в связях с российскими спецслужбами, планирует создать фонд в ее защиту, рассказал адвокат Робел Дрисколл «Известиям».

«В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту», - заявил он.

Дрисколл также рассказал, что россиянка находится в тюрьме округа Колумбия. По его словам, ее поместили под режим «защитного ареста», то есть рядом с ней нет других заключенных, а еду для нее приносят в камеру.

Бутину задержали в США 15 июля. Ее подозревают в деятельности в качестве иноагента на территории США без регистрации, а также сговоре с целью работы в интересах иностранного государства. 18 июля она была арестована.

В МИД назвали эти обвинения сфабрикованными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео потребовал как можно быстрее освободить Бутину.