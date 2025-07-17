Украина предложила США «мегасделку» по беспилотникам и оружию

Зеленский: США и Украина обсуждают «мегасделку» по беспилотникам и оружию

США получат доступ к украинским боевым беспилотникам в обмен на закупку Киевом американского оружия. Такую идею Зеленский обсуждает с Трампом. Россия неоднократно критиковала поставки западного вооружения на Украину

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с американским коллегой Дональдом Трампом «мегасделку» о взаимных поставках вооружений. Об этом он сообщил в интервью The New York Post.

По его словам, согласно предложению Киева США получат доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе российско-украинского конфликта, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий.

«Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале», — заявил Зеленский, назвав потенциальную сделку «беспроигрышной» для обеих сторон.

Как отмечает издание, такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии беспилотников, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.

Трамп в середине июля анонсировал поставки вооружения на Украину, которое будет оплачено странами Европы. По словам американского президента, несколько стран, которые имеют системы ПВО Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые. 16 июля Трамп говорил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич 17 июля заявил, что получил указание «максимально быстро» действовать в направлении поставок дополнительных средств ПВО Киеву. Встреча стран, которые располагают этими системами и могут потенциально передать их Украине, состоится на следующей неделе, отмечал источник Reuters.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран, подчеркивая, что это только затянет конфликт.