Россия выразила протест Японии из-за совместных учений с США близ границ
Россия направила посольству Японии «решительный протест» из-за участия военных страны в учениях Воздушных сил США вблизи российских границ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на заявленную цель маневров о наращивании потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио, звучали «прямые намеки» на то, что необходимость учений вызвана укреплением обороноспособности России.
«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры», — заявили в МИДе.
Учения Военных сил США Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России.
Ранее в июне солдаты морской пехоты США провели учебные стрельбы из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд, который находится в 200 милях (321 км) от Калининграда (российской границы).
Учения Swift Response 2025 проходили на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы с 11 по 31 мая.
В том же месяце помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Он указал на наращивание военно-морского присутствия сил НАТО в Балтийском регионе.
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов