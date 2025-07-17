Россия выразила протест Японии из-за совместных учений с США близ границ

МИД России выразил Токио протест, поскольку Япония принимает участие в учениях США вблизи российских границ. Ведомство пообещало «адекватные контрмеры»

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Россия направила посольству Японии «решительный протест» из-за участия военных страны в учениях Воздушных сил США вблизи российских границ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на заявленную цель маневров о наращивании потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио, звучали «прямые намеки» на то, что необходимость учений вызвана укреплением обороноспособности России.

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры», — заявили в МИДе.

Учения Военных сил США Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России.

Ранее в июне солдаты морской пехоты США провели учебные стрельбы из мобильных ракетных систем HIMARS на шведском острове Готланд, который находится в 200 милях (321 км) от Калининграда (российской границы).

Учения Swift Response 2025 проходили на территории Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии, Литвы с 11 по 31 мая.

В том же месяце помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о нарастающих угрозах со стороны Североатлантического альянса (НАТО). Он указал на наращивание военно-морского присутствия сил НАТО в Балтийском регионе.