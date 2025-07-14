Австралия провела первый запуск HIMARS в ходе военных учений с США

Запуск ракет HIMARS силами обороны Австралии, США и Сингапура в рамках совместных военных учений Talisman Sabre 2025 в заливе Шоулуотер, Австралия, 14 июля 2025 года (Фото: Kirsty Needham / Reuters)

В Австралии провели первый запуск артиллерийской ракетной системы HIMARS, сообщает издание Reuters.

Запуск прошел в ходе военных учений Talisman Sabre совместно с США и еще 17 странами. Учения прошли на севере Квинсленда.

«HIMARS будут использовать совместно с рядом других оружейных платформ, чтобы обеспечить наличие у нас стратегии воспрепятствования ради безопасности, мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — цитирует издание слова бригадного генерала австралийской армии Ника Уилсона.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная самоходная реактивная система залпового огня. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.

Учения Talisman Sabre проводят уже в 11-й раз. Они продлятся в течение трех недель, в них примут участие более 35 тыс. военнослужащих из Австралии и еще 18 стран — США, Канады, Фиджи, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тонга и Великобритании.