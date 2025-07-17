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Аресты генералов ,  
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Генерал Шестеров признал вину по делу о хищениях в парке «Патриот»

Суд рассмотрит дело признавшего вину генерала Шестерова в особом порядке
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Аресты генералов
Владимир&nbsp;Шестеров
Владимир Шестеров (Фото: Минобороны России)

Дело бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова рассмотрят в особом порядке, так как он полностью признал свою вину в мошенничестве на 25 млн руб. в парке «Патриот», передает корреспондент «РИА Новости» из зала Одинцовского военного суда, где началось первое заседание по этому делу.

Особый порядок рассмотрения уголовного дела предполагает более мягкое наказание, а приговор выносят без проведения судебного изучения собранных обвинением доказательств вины подсудимого.

Осенью 2024 года стало известно, что Шестеров вместе с экс-директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым согласился на досудебную сделку со следствием, которая позволит им получить уголовные сроки, не превышающие две трети от десяти лет — максимального наказания по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

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В рамках этой сделки Шестеров и Ахмедов дали показания против третьего фигуранта этого дела — бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия.

Попов был замминистра обороны в 2013–2024 годах. По версии следствия, в 2021–2024 годах он отвечал за работу ведомственного парка «Патриот» и обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и Шестеровым. Так, за счет парка велись стройка и ремонт на даче Попова в Подмосковье, также Попов через подчиненных «принуждал» компании, работающие с «Патриотом», бесплатно выполнять разные работы на его участке. Всех троих арестовали летом 2024 года.

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Денис Малышев
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