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Политика ,  
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Хинштейн рассказал о гибели полковника Башкардина из 155-й бригады

Полковник служил заместителем командира 155-й бригады морской пехоты. Он погиб 2 июля, сообщил глава Курской области. Ранее власти сообщали о гибели экс-командира бригады генерала Гудкова и командира бригады Ильина
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Во время выполнения боевой задачи погиб полковник, заместитель командира 155-й бригады морской пехоты Леонид Башкардин. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Офицер проходил службу под командованием Гудкова с первого дня СВО. И погиб так же — бок о бок с замглавкома ВМФ. 2 июля во время выполнения боевой задачи», — сообщил он.

По словам Хинштейна, под руководством Башкардина было проведено «десятки успешных операций». Он рассказал о двух из них. Одна была проведена 10 сентября 2024 года, когда штурмовики под командованием Башкардина «прорвали оборону противника, перерезали пути снабжения вражеских подразделений». «Гвардии полковник лично руководил операцией в решающих боях за хутор Никольский, который стал стратегическим направлением на пути к Судже», — сообщил он. Вторая операция прошла 2 марта 2025 года — тогда он спланировал «отвлекающий маневр» с двумя колоннами техники. Во время нее штурмовые группы «продвигаясь на юг и перейдя реку Локня, с ходу атаковали опорный пункт противника и создали плацдарм для развития наступления» для «прорыва к Судже».

У Башкардина остались жена и трое детей, сообщил Хинштейн. Он был награжден орденом Александра Невского, дважды орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами I и II степеней, именным огнестрельным оружием. Также у него есть орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами IV степени и нагрудный знак «За верность долгу и мужество», сообщил глава Курской области.

Генерал-майор, замглавкома ВМФ Михаил Гудков погиб во время «боевой работы» в одном из приграничных районов Курской области, сообщало Минобороны в начале июля. В ведомстве указывали, что он погиб 2 июля.

Власти сообщили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты
Политика
Сергей Ильин

Также погиб и командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин. О его гибели сообщали власти Урмарского муниципального округа Чувашии, где в селе Мусирмы родился офицер.

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Александр Хинштейн Курская область офицеры гибель
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