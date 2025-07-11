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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты

Во время спецоперации погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин
Сюжет
Военная операция на Украине
Погиб командир 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин, сообщили власти Урмарского муниципального округа 10 июля — в этот день состоялись похороны полковника. Сейчас бригада носит имя замглавкома ВМФ, погибшего в начале июля
Сергей Ильин
Сергей Ильин (Фото: правительство Урмарского муниципального округа Чувашии)

Во время военной операции погиб командир 155-й бригады морской пехоты полковник Сергей Ильин. О его гибели сообщили власти Урмарского муниципального округа Чувашии.

Ильин родился в селе Мусирмы в этом округе.

Власти района уточнили, что полковник «совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину». Сообщение о смерти датировано 10 июля. В нем указано: «Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника». Дату и место гибели военнослужащего власти не уточнили.

«Сергей Юрьевич погиб, защищая свободу и независимость той страны, которую он так любил. Это трагическая утрата для нашего округа, Чувашии и всей страны», — говорится в сообщении.

Путин присвоил 155-й Курской бригаде имя погибшего замглавкома ВМФ
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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

В начале июля стало известно о гибели бывшего командира 155-й бригады генерал-майора Михаила Гудкова, которого в марте назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. О его смерти сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко (155-я бригада — подразделение Тихоокеанского флота). «Российская газета» писала, что 155-я бригада во главе с Гудковым участвовала в боевых действиях в Курской области.

Генерал Гудков погиб во время боевой работы в приграничном районе Курской области, сообщало позднее Минобороны. 6 июля Гудкова посмертно наградили медалью «Золотая звезда» за «мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции», — он стал первым в современной истории дважды Героем России. С того же дня 155-я бригада стала именоваться «155-я отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Евгеньевича Гудкова».

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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Милена Костерева Милена Костерева
морская пехота российские военные полковник Чувашия
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