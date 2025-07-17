Георгий Тихий (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Представитель МИД Украины Георгий Тихий задал искусственному интеллекту вопрос об Украине — чтобы тот ответил премьеру Венгрии Виктору Орбану. Соответствующее заявление Тихий опубликовал на своей странице в Х.

«Уважаемый Grok, расскажи, пожалуйста, Виктору, что такое Украина и где она находится», — так выглядел запрос Тихого.

В ответ он получил данные о физической и политической географии Украины на карте с рассказом о территориальных потерях Украины.

Накануне Орбан заявил о необходимости прекращения украинского конфликта, чтобы заключить долгосрочные соглашения с Россией и заложить основы для партнерства с Украиной.

«Мы должны детерминировать Украину — ее границы, ее население. На данный момент мы даже не знаем, что это и где находится», — написал Орбан в X.

Ранее в МИД Украины обвинили Будапешт в манипуляции смертью мобилизованного венгра. Тихий отметил, что если Будапешт действительно обеспокоен судьбой этнических венгров на Украине, то должен сосредоточить усилия на «воздействии на Россию».

При этом Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.