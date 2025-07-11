МИД Украины обвинил Будапешт в манипуляции смертью мобилизованного венгра
Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление Венгрии о гибели венгра с двойным гражданством после насильственной мобилизации манипулятивным, сообщает издание «Страна».
Тихий отметил, что если Будапешт действительно обеспокоен судьбой этнических венгров на Украине, то должен сосредоточить усилия на воздействии на Россию.
При этом Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Накануне власти Венгрии вызвали украинского посла в Будапеште после сообщения о гибели мужчины с венгерским гражданством, которого насильно мобилизовали в Закарпатье. По словам замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяра, мужчину избили железным прутом при задержании, после чего он скончался от травм.
Мадьяр подчеркнул, что инцидент произошел в контексте принудительной мобилизации. «Венгр был убит на Украине, потому что не хотел участвовать в войне», — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что страна поддерживает их в это трудное время.
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