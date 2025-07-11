Георгий Тихий (Фото: heorhiitykhyi / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал заявление Венгрии о гибели венгра с двойным гражданством после насильственной мобилизации манипулятивным, сообщает издание «Страна».

Тихий отметил, что если Будапешт действительно обеспокоен судьбой этнических венгров на Украине, то должен сосредоточить усилия на воздействии на Россию.

В Закарпатье есть районы компактного проживания этнических венгров, многие из которых имеют гражданство Венгрии и Украины.

При этом Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне власти Венгрии вызвали украинского посла в Будапеште после сообщения о гибели мужчины с венгерским гражданством, которого насильно мобилизовали в Закарпатье. По словам замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяра, мужчину избили железным прутом при задержании, после чего он скончался от травм.

Мадьяр подчеркнул, что инцидент произошел в контексте принудительной мобилизации. «Венгр был убит на Украине, потому что не хотел участвовать в войне», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что страна поддерживает их в это трудное время.