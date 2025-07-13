SpaceX инвестирует $2 млрд в разработчика чат-бота Grok

Инвестиции SpaceX являются частью программы xAI по привлечению акционерного капитала на $5 млрд, пишет WSJ. Маск представил чат-бот Grok 4, заявив, что он «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно»

Илон Маск (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, вложит $2 млрд в его же xAI — разработчика чат-бота Grok на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инвесторов. Это почти половина от недавнего увеличения собственного капитала разработчика.

Инвестиции SpaceX являются частью программы xAI по привлечению акционерного капитала на $5 млрд. Grok обеспечивает поддержку клиентов интернет-спутников Starlink от SpaceX. Не исключено, расширение сотрудничества в будущем, пишет газета.

При этом, как отмечает WSJ, инвестиции SpaceX в xAI могут представлять риски для компании. Выручка SpaceX резко выросла в последние годы, но она инвестирует миллиарды долларов в разработку ракеты Starship, которая потерпела несколько неудачных пусков.

На этой неделе Маск представил чат-бот Grok 4 на основе ИИ, заявив, что он «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно». Перед этим xAI пришлось удалить неуместные, оскорбительные и антисемитские публикации предыдущей версии чат-бота из X.

Как выяснил портал TechCrunch, Grok 4 при поиске ответов на чувствительные вопросы ссылается на посты Маска, что поднимает вопрос: нужен ли он для поиска «правды» или для того, чтобы «просто соглашаться с Маском, самым богатым человеком в мире».

Как сообщало агентство Bloomberg, xAI тратит по $1 млрд в месяц на разработки в области ИИ.

Grok — это помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бот, созданный компанией xAI, основанной Илоном Маском в марте 2023 года для разработки искусственного интеллекта. Grok способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Однако в отличие от других чат-ботов он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X, а также запрограммирован отвечать на острые и провокационные вопросы остроумными и «бунтарскими» фразами, пишет Builtin.