 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

FT узнала, как Украина воспользовалась сменой позиции США

Приверженность республики демократическим реформам ослабевает из-за смещения фокуса США на собственные проблемы, пишет FT. По мнению источников, Киев решил «оттеснить» всех критиков власти
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

У сотрудников офиса президента Украины создается впечатление, что западные страны, особенно США, сместили внимание на внутренние проблемы, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что верховенство права и эффективное управление, на котором настаивал Вашингтон, больше не стоят на первом месте у аппарата Зеленского.

Приверженность Украины демократическим реформам сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Запада. Однако, поскольку внимание США переключилось на внутренние дела, а военная помощь стала носить более транзакционный характер, некоторые официальные лица в Киеве, похоже, готовы «перейти границы дозволенного», отмечает FT.

«Если институты, призванные обеспечивать систему сдержек и противовесов, превратятся в политические инструменты, Украина рискует потерять демократическое ядро, за которое она боролась после 2014 года», — заявила FT основательница украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

Как напоминает FT, президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие помощники нередко сталкивались с обвинениями со стороны политиков, активистов и дипломатов — в частности, за продление своих «чрезвычайных полномочий» в условиях военного положения. Поводом для новой волны недовольства стали прошедшие на прошлой неделе обыски в домах антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Зачем Зеленский меняет правительство Украины и послов в ключевых странах
Политика
Владимир Зеленский

Западный дипломат в Киеве, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что в украинской политической системе сейчас «критиков оттесняют, а лоялистов защищают». Он отметил, что обыск у Кубракова не единичный случай в этой негласной кампании.

В октябре 2023 года занимавший пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. «Дорожную карту» этой программы украинские власти представили в том же месяце. В ее основу легли «укрепление демократии» и установление мер защиты, которые обезопасят страну «от проявлений авторитаризма». В администрации бывшего президента США Джо Байдена отметили, что демократические реформы Украине нужны в том числе для того, что стать членом НАТО. Однако сменивший Байдена на посту президента Дональд Трамп исключил возможность присоединения Украины к альянсу.

Читайте РБК в Telegram.

В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана

В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди

Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео

WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота

Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке

В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке

В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек

Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США

Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Украина США демократия реформы
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Залужный рассказал о заблокированной идее реформы ВСУ
Политика
Зеленский представил в Раду кандидатуру нового министра обороны Украины
Политика
Зеленский сообщил о разговоре с Трампом после его слов о России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Компании скупили Ethereum на $5 млрд. Кто они и почему еще вырос «эфир» Крипто, 15:40
Дума приняла закон о лицензиях на алкоголь для каждого магазина Вино, 15:38
Клуб РПЛ расторг контракт с капитаном после восьми лет и 199 матчей Спорт, 15:38
Министр нефти Индии заявил о готовности обойтись без российской нефти Политика, 15:38
Актер Раков подтвердил причину смерти режиссера Юрия Кары Общество, 15:31
В Киеве попросили нейросеть рассказать Орбану: «Что такое Украина?» Политика, 15:31
США проинформировали Швейцарию о задержке поставок систем Patriot Политика, 15:29
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Верховная рада одобрила новый состав правительства Политика, 15:22
Режиссер Волков назвал фильм Кары лучшей экранизацией романа Булгакова Общество, 15:20
Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников Политика, 15:16
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
ЦБ добавил профессии, которые можно сочетать с доходом и получить «квала» Инвестиции, 15:15
Литва вернула в Россию пытавшегося сбежать от армии россиянина Политика, 15:12
В НАТО заявили о подготовке к одновременным конфликтам с Россией и Китаем Политика, 15:04