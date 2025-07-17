FT узнала, как Украина воспользовалась сменой позиции США

Приверженность республики демократическим реформам ослабевает из-за смещения фокуса США на собственные проблемы, пишет FT. По мнению источников, Киев решил «оттеснить» всех критиков власти

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У сотрудников офиса президента Украины создается впечатление, что западные страны, особенно США, сместили внимание на внутренние проблемы, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что верховенство права и эффективное управление, на котором настаивал Вашингтон, больше не стоят на первом месте у аппарата Зеленского.

Приверженность Украины демократическим реформам сыграла ключевую роль в обеспечении поддержки Запада. Однако, поскольку внимание США переключилось на внутренние дела, а военная помощь стала носить более транзакционный характер, некоторые официальные лица в Киеве, похоже, готовы «перейти границы дозволенного», отмечает FT.

«Если институты, призванные обеспечивать систему сдержек и противовесов, превратятся в политические инструменты, Украина рискует потерять демократическое ядро, за которое она боролась после 2014 года», — заявила FT основательница украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

Как напоминает FT, президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшие помощники нередко сталкивались с обвинениями со стороны политиков, активистов и дипломатов — в частности, за продление своих «чрезвычайных полномочий» в условиях военного положения. Поводом для новой волны недовольства стали прошедшие на прошлой неделе обыски в домах антикоррупционного активиста Виталия Шабунина и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Западный дипломат в Киеве, пожелавший остаться неназванным, заявил изданию, что в украинской политической системе сейчас «критиков оттесняют, а лоялистов защищают». Он отметил, что обыск у Кубракова не единичный случай в этой негласной кампании.

В октябре 2023 года занимавший пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. «Дорожную карту» этой программы украинские власти представили в том же месяце. В ее основу легли «укрепление демократии» и установление мер защиты, которые обезопасят страну «от проявлений авторитаризма». В администрации бывшего президента США Джо Байдена отметили, что демократические реформы Украине нужны в том числе для того, что стать членом НАТО. Однако сменивший Байдена на посту президента Дональд Трамп исключил возможность присоединения Украины к альянсу.